Gerade noch stand der Maibaum vor dem Feuerwehrhaus, wenige Stunden später lag er umgeschnitten auf der Straße. Und das bereits zum fünften Mal in Serie. Verärgert und enttäuscht darüber waren nicht nur die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, sondern auch die Kinder des Ortes, für die das Maibaumaufstellen ein spannendes Ereignis ist.

Die Kameraden konnten den Übeltäter auf frischer Tat ertappen und erstatteten daraufhin Anzeige. Robert Sprengnagl erklärt: „Heuer haben wir den Baum sogar im unteren Bereich mit Hasengitter und einem Stahlseil gesichert.“ Er wies auch auf die Gefahr hin, die ein auf der Straße liegender Baum birgt.

Es stellte sich heraus, dass Roland Mayer, Wirt des gleichnamigen Gasthauses in Rekawinkel, dafür verantwortlich war. Mayer betonte, dass sie nach der Tradition gehandelt hätten und der Baum nach Mitternacht nicht bewacht gewesen wäre. Mayer beteuerte: „Es tut mir wirklich leid, dass der Maibaum so oft gefällt wurde. Wir haben es wirklich nur aus dem Brauchtum heraus gemacht.“ Nach einem klärenden Gespräch mit dem Kommando der FF Kogl konnte man sich letztendlich doch noch gütlich einigen. Die FF Kogl zog die Anzeige zurück und nahm das Angebot von Mayer an, den Baum auszulösen. Roland Mayer wird den Kameraden zwei Fässer Bier und ein Spanferkel mit Beilagen für den umgeschnittenen Maibaum bringen. Zum Schluss bekräftigt Mayer noch einmal: „Es tut mir leid, dass die FF Kogl bisher nicht die Gelegenheit hatte den Wipfel wieder auszulösen. Wir sind halt erwischt worden, ich nehme das sportlich und möchte freundschaftlich ein Bier mit den Kameraden trinken.“