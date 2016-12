Das Technopol Tulln beweist ein ums andere Mal, welches technologische Potenzial in diesem Areal steckt. Da gehört die Ausbildung ebenso dazu, wie innovative Unternehmen. Vor einigen Monaten öffnete „DxC Technology“, ein sogenanntes „Spin-off“ des Forschungsunternehmens AIT. Und was diese Firma draufhat, geht weit über das Thema „Recycling“ hinaus.

Kohlendioxid (CO ) ist eigentlich nicht weiter problematisch. Nimmt die Konzentration von CO jedoch weiter in unserer Atmosphäre zu, dann wird es klimaaktiv und kann durchaus Einfluss auf das Leben auf der Erde haben. Deshalb hat sich die Weltwirtschaft am Pariser UN-Klimagipfel im Vorjahr ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts soll eine vollständige Dekarbonisierung stattfinden. Das bedeutet eine große Herausforderung für die Industrie aber auch Cghancen für Firmen wie „DxC Technology“.

Mit dieser kontinuierlichen Hochdruck/Hochtemperatur Reaktoranlage soll COumgewandelt werden. | NOEN

Forscher des AIT entwickelten einen Prozess, um CO als Rohstoff für die umweltfreundliche Erzeugung von „grünen Chemikalien“ für die Industrie zu nutzen. „DxC Technology“ soll mit starker Industriebeteiligung und finanzieller Unterstützung von Investoren den innovativen Produktionsprozess zur Marktreife führen.

Eigenes Syntheseverfahren entwickelt

Gegenstand des neuen Unternehmens ist die Herstellung von Dimethylcarbonat (DMC), eine wichtige Chemikalie und Lösungsmittel für die Herstellung von Kunststoffen, Pharmazeutika, Pestiziden, Batterien und mehr. „Wir haben ein Syntheseverfahren für DMC entwickelt, das auf Kohlendioxid, Alkohol und einem Katalysator-Reagenz basiert“, erklärt Felix Steyskal, Head of Business Unit Environmental Resources and Technologies am AIT Energy Department.

Der weltweit einzigartige Prozess wurde bereits zum Patent angemeldet und im Labor erfolgreich im Dauerbetrieb getestet. Im neu gegründeten Spin-off „DxC Technology“ ist nun der Bau einer Pilotanlage geplant. „In rund zwei Jahren wollen wir den Prozess bis zur Marktreife führen, und bis 2020 soll die erste Großanlage stehen“, ist Steyskal optimistisch.