Michelhausen

Im Rahmen der Gründungsfeier der „Tullnerfelder Verwaltungsgemeinschaft“ wurden auch langjährige Bürger vor den Vorhang geholt, die von Vizebürgermeister Eduard Sanda begrüßt wurden.

Zahlreiche Gäste nahmen an dem Festakt teil. An die Geehrten wurden Dankesurkunden, Ehrenzeichen in Bronze, Silber und Gold, sowie (gleich zweimal) der Ehrenring der Marktgemeinde vom geschäftsführenden Gemeinderat Bernhard Heinl übergeben.

Die gelungene Laudatio, gespickt mit kleinen, humorvollen Anekdoten, die die Tätigkeiten sowie die Persönlichkeiten der Geehrten beschrieb, wurde in liebevoller Kleinarbeit von Bernhard Heinl zusammengestellt, gestaltet und den zahlreichen Gästen vorgetragen.

Heinl sprach von „guten Seelen, die immer zur Stelle sind, wenn sie gebraucht werden“ und von den vielfältigen und langjährigen Tätigkeiten aller Freiwilligen.

„Die Aussage, dass es immer die selben sind, die in einer Gemeinde Hand anlegen und sich engagieren, hat ja seine Berechtigung, aber Gott sei Dank, gibt es genug von diesen Menschen“, so Heinl.

Weiters spricht Heinl von einem ehrlichen, unentgeltlichen Engagement, dem tiefer Respekt gehört.