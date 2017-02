Michelhausen

Mit großen Spendensummen hat sich der Verein einen Namen weit über die Grenzen des Tullnerfeldes gemacht. Heuer werden fünf Kinder mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern, unter anderem Krebs und Glasknochenkrankheit, mit Spenden versorgt, die den Familienalltag leichter machen.

Obmann Markus Riederer freut sich über den Erfolg, bedauert aber: „Wir haben viele Anfragen für Unterstützungen, leider können wir nicht allen helfen, da müssen wir um Verständnis bitten.“ Er bestätigt, dass „jeder einzelne Cent direkt zu den Familien kommt.“ Jeder Schützling wird von einem Vereinsmitglied persönlich betreut. Beim „Wings for Life World Run“ kann pro gelaufenen Kilometer oder pauschal gespendet werden. Mitläufer sind herzlich willkommen. Am Samstag, 25. Februar, sammelt Laufend Helfen für eine Familie, die den Vater auf tragische Weise verloren hat, in Jolas Cafe, Tulln.

Alle Infos auf facebook.com/Teammarkuslaeuft