Der erste Zug mit italienischem Hausmüll ist am Donnerstag, 22. Dezember 2016, bei der Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr bei Zwentendorf (Bezirk Tulln) eingetroffen. Auf der Schiene wurden in 62 luftdicht verschlossenen Containern 700 Tonnen Abfälle aus Rom angeliefert. Foto: APA/EVN

