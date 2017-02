In der Gemeinde Muckendorf-Wipfing mehren sich die Gerüchte über eine mögliche Billa-Filiale. Laut SP-Gemeinderätin Johanna Nagl sei Interesse an einem Grundstück bekundet worden, was Bürgermeister Hermann Grüssinger mit der Begründung, dass es in der Gemeinde schon einen Nahversorger gibt, abgewiesen haben soll.

Wurde der Bau einer Billa-Filiale abgewiesen?

Laut Bürgermeister Grüssinger ist die Sache nicht ganz so einfach. Er nahm sofort nach Scheitern des ehemaligen „Nah und Frisch“-Marktes in Muckendorf (Ende 2012/Anfang 2013) Kontakt zu den Konzernen Rewe, Spar, etc. auf, um wieder einen entsprechenden Nahversorger im Ort zu installieren. Jedoch wurde dies damals mit dem Verweis auf zu geringen Einzugsbereich und zu große Marktdichte in den umliegenden Katastralgemeinden abgelehnt.

Als voriges Jahr die Idee eines Cafes im Zentrum Muckendorfs geboren wurde, war Voraussetzung für eine Unterstützung dieses Projektes der gleichzeitige Betrieb eines Nahversorgers.

„Wie nun die letzten Monate, seit September 2016 mit der Eröffnung des Cafés ,die Plauderei‘, zeigen, verfügt nun unsere Gemeinde wieder über einen sehr gut funktionierenden Nahversorger im Zentrum Muckendorfs,“ erläutert Grüssinger.

Und weiter: „In diesem Geschäft erhält man die notwendigsten Dinge des täglichen Lebens sieben Tage die Woche von früh morgens bis spät abends. Welche Gemeinde kann das von sich behaupten?“

Umwidmung für Grundstück

Trotzdem suchte die Gemeinde Muckendorf-Wipfing um eine Umwidmung der in Frage kommenden Grundstücksteile an der B14 zur Errichtung einer zusätzlichen Nahversorgungseinrichtung (Billa) an. Jedoch stellte das Raumordnungsbüro Dr. Paula fest, dass dieser Wunsch einiger Grundeigentümer auf Umwidmung dem NÖ Raumordnungsgesetz widerspricht: Eine Verkaufsfläche für zentrumsrelevante Waren darf nicht am Ortsrand liegen.