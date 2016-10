„Kunst und Kultur wirken für viele oft angestaubt und langweilig. Mit der Teilnahme an diesem vielseitigen Angebot und der tollen Stimmung im Mondschein wurden Geschichte und Kultur ins richtige Licht gerückt“, freute sich Kultur-Gemeinderat Peter Höckner über ein gelungenes Event.

In Tulln konnten sich Besucher beispielsweise vom Resultat der Karnersanierung überzeugen. Initialzünder Karl Heinl führte ganze „Heerscharen“ an Interessierten durch die Geschichte dieses für Tulln so bedeutenden Bauwerkes.

Lang war die Nacht auch im Römermuseum, wo Christl Pauser und Museumsleiter Christoph Helfer in die Welt der Antike entführten. „Bring your family“ lautete dort das Motto, und mit Helm am Kopf und Kettenhemd angetan konnte ja gar keine Langeweile aufkommen. Als besonderes „Zuckerl“ wurde zum Abschluss auf römische Art und Weise gebackenes Brot kredenzt.

Zudem bot sich die Gelegenheit, den historischen Salzturm samt interessanter Führungen der Studentenverbindungen Comagena und Tullina zu betreten und von innen zu besichtigen.