In der Pfarre St. Stephan wird es ab Jänner 2017 einige Änderungen geben. Der beliebte Kaplan Erich Kuen wird nach dem Vorbild von Phillip Neri mit zwei weiteren Priestern ein Oratorium (Gebetshaus, Kapelle) in Hartberg in der Steiermark gründen. „Ich werde in einer Priestergemeinschaft in einem ehemaligen Kapuzinerkloster leben und seelsorgerisch tätig sein“, so Kuen, der sich schon auf seine neue Aufgabe freut.

Gabi Kohlruss wird neue Pfarrhelferin

In der Pfarre St. Stephan müssen nun einige Aufgaben neu aufgeteilt werden.:

Die 8 Uhr Messe an den Sonntagen entfällt ab 1. Jänner aus terminlichen Gründen, da die Messe in Frauenhofen um 8.30 Uhr beginnt. Die 10 Uhr Messe in St. Stephan und die Messe um 19 Uhr in der Minoritenkirche bleiben weiterhin.

Pfarrer Christoph Kowalski zeigt sich dennoch optimistisch: „In unserer Pfarre gibt es „Grünes Licht“ für alle die mit Frieden und Wärme die Pfarrgemeinde mitgestalten wollen, wir mögen mit Herz und Ohren Gottes Gegenwart spüren und die Herausforderungen meistern.“

Als Unterstützung für Pfarrer Christoph Kowalski wird ab 1. Jänner Gabi Kohlruss als neue Pfarrhelferin tätig sein. Die sympathische Schneiderin ist schon all die Jahre in vielen Bereichen unermüdlich für die Pfarre mit viel Eigeninitiative tätig: „Mit Gottes Hilfe können wir unser Leben erfüllter und schöner gestalten und wenn ich dazu beitragen darf, bin ich sehr dankbar“, erklärte Kohlruss.

Das große Engagement von Pfarrer Kowalski, mit zahlreichen Konzerten und musikalische Aufführungen macht sich bemerkbar: „Bin dankbar für die vielen neuen und jungen Leute in der Kirche“.

„Es steht noch nicht fest, wann ein neuer Kaplan kommen wird, das kann auch erst im Herbst sein“, so Kowalski.