Seit 1. Juli sitzt eine Frau im Chefsessel des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Tulln (vormals Rosenheim). Shajen Prohaska hat nach dem tragischen Verkehrstod von Vorgänger Viktor Spitzer und der interimistischen Leitung durch Susanne Pay die Führung des Heimes offiziell übernommen, Pay wird der neuen Direktorin als Stellvertreterin zur Seite stehen.

Prohaska, zuletzt Pflege- und Betreuungsleiterin: „Knappe zwei Jahre habe ich intensiv mit den Mitarbeitern der Pflege gearbeitet. Sie leisten jeden Tag Großartiges zum Wohle unserer Bewohner.“

Offenheit, Transparenz und Wertschätzung

„Viktor Spitzer und ich haben einen Weg eingeschlagen, auf dem wir sehr stark daran gearbeitet haben, dass sich Bewohner und Mitarbeiter im Haus wohl fühlen. Wir hatten viele gemeinsame Ziele, Pläne und Visionen um die Betreuungsqualität unserer Bewohner zu steigern“, so Prohaska weiter, das möchte ich auch in seinem Sinne weiterverfolgen.“ In so einer großen Institution sei es für sie wichtig, Offenheit, Transparenz und Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern und Bewohnern weiterhin zu leben.

Das große Projekt „Umbau“ beschäftigt die Belegschaft derzeit intensiv, da alle Vorbereitungen bis zum Start im Jänner 2018 getroffen werden müssen.

Nicht zuletzt ist es der neuen Leiterin ein Anliegen, „in dieser Zeit und nach diesem schrecklichen Verlust von Direktor Spitzer für Ruhe und Stabilität im Haus zu sorgen.“

PBZ lädt zum Feiern im romantischen Garten

Das Tullner PBZ in der Frauenhofner Straße lädt am Freitag, 7. Juli, von 17 bis 20 Uhr zum großen Gartenfest in den romantischen Garten ein. Auf die Gäste warten köstliche Schmankerl aus der Küche und jede Menge Unterhaltung.

So wird Andi mit seiner Harmonika aufspielen und Bauchredner Max Wully wird mit seinen Puppen von Tisch zu Tisch wandern und mit Sicherheit für so manche Lacher sorgen.

Die Veranstaltung ist Teil der Aktion „mittendrin im Leben“ der NÖ Pflege- und Betreuungszentren.

Der Eintritt ist frei!