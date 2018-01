Die Ergebnisse von Prima La Musica zeigen immer wieder, wie gut der musikalische Nachwuchs im Bezirk ist. Genauso eindrucksvoll und sehr unterhaltsam stellte das Jugendsymphonieorchester Tulln beim 3. Rotarischen Neujahrskonzert im Danubium diese Tatsache unter Beweis.

Zu Beginn der Veranstaltung hätte man sich im Finale wähnen können, legten Dirigent Hans-Peter Manser und sein Orchester doch gleich einmal mit Ravels Bolero los. „Das ist ein Kracher, der normalerweise am Schluss kommt, Sie können sich ausrechnen, was Sie jetzt noch erwartet“, folgte prompt die freche Ankündigung für den Rest des Abends. Was soll man sagen, der junge Mund war nicht zu voll genommen worden.

Ob weithin bekannte Klänge wie Tschaikowskys Nussknacker-Suite (die von Caroline Jablonskis Ballett-Tänzerinnen bezaubernd in Szene gesetzt wurden) und Walzer von den Sträußen oder neue Musik von Gerhard E. Winkler („Da müssen jetzt alle durch. Aber erstens ist es wirklich kurz und zweitens wirklich gut.“): Das Jugendsymphonieorchester setzte die Vorgaben hervorragend um. Atemberaubend gelang das bei Bernsteins symphonischen Tänzen aus der West Side Story.

Aufgrund des großen Erfolges soll das 4. Rotarische Neujahrskonzert 2019 sogar an zwei Abenden stattfinden.