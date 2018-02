Eine besondere Moderatorin wird das diesjährige New Vino am Samstag, 3. März, moderieren: Kristine Sprenger, vielseitige und beliebte Schauspielerin, die einem breiten Publikum durch ihre Darstellung der Karin Kofler in 177 Folgen von „Soko Kitzbühel“ ein Begriff geworden ist.

Die Weinverkostung der besonderen Art, bei der sich seit Jahren die Jungwinzer aus der Marktgemeinde Kirchberg und den „New Vino-Sieger“ matchen, wird um 18 Uhr durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnet.

Bereits ab 14 Uhr besteht in der Wagramhalle die Möglichkeit zur Weinverkostung der rund 170 Weine, die von etwa 30 jungen Winzern der Marktgemeinde Kirchberg präsentiert werden – samt kulinarischen Spezialitäten aus der Region.

Die Verkündung der diesjährigen New Vino-Sieger werden die Kostleiter Walter Kutscher und Bernhard Degen samt Weinbotschafter Rudi Roubinek um 19.30 Uhr vornehmen. Zuvor steht eine Leucht-Jonglage-Show mit den beiden Weltmeistern im Keulen-Passen Manuel und Christoph auf dem Programm. Sie zeigen ihre international erfolgreichste Licht-Jonglage-Performance-Show „Nightlight“. Ein perfektes Spiel mit der Schwerkraft in all ihren Facetten. Zu modern interpretierter, klassischer Musik werfen Manuel und Christoph ihre Keulen im Rhythmus, ändern die Farben synchron zur Musik.

Bis 21 Uhr können die Weine verkostet werden, dann beginnt die New Vino Night Party mit Bier-, Spritzer- und Longdrinkbar, auch heuer powered by Landjugend.