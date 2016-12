Seit über 30 Jahren sammelt Senior-Chef Herbert Bonka in einer eigens dafür bestimmten Flasche Geldspenden. So kommen jährlich rund 5.000 Euro für eine in Not geratene Familie aus Niederösterreich. Auch heuer wieder ist das legendäre Gefäß randvoll geworden. So voll, dass Herbert Bonka zur Feier seines 70. Geburtstages angesichts der Spendierfreudigkeit seiner Gäste eine weitere Flasche hinzufügen musste.

Doch die Freude währte nur kurz. Bald nachdem der letzte Gast gegangen war, verschafften sich unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt ins Gastzimmer und schnappten sich das an der Theke festgeklebte Glasgefäß. Die neu angefangene Spendenflasche dürften sie wohl übersehen haben.

Der Schreck sitzt noch immer tief

„Dann muss der oder die Täter draußen auf dem Parkplatz die Flasche zerschlagen haben“, berichtet der Wirt. „Einzelne am Boden zerstreute Münzen hat er in der Eile liegengelassen, die Scheine jedoch hat er alle an sich genommen.“ Der Schreck sitzt noch immer tief. Mindestens 5.000 Euro, die die ärgste Not einer bedürftigen Familie hätten lindern sollen, sind futsch. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall sind angelaufen, Spuren werden ausgewertet.

Doch der erste Schock war kaum überwunden, als die Bonkas nur drei Tage später erneut von Einbrechern heimgesucht wurden. In der Nacht von Freitag auf Samstag waren abermals unbekannte Täter durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen und hatten einen Safe ausgeräumt. Über den Inhalt gibt es keine Angaben.

„Wirtshaus-Gang“ treibt ihr Unwesen

Wie die Polizei berichtet, wurde das benachbarte Gasthaus Strasshofer in Hintersdorf innerhalb der letzten Wochen gleich drei Mal Opfer von Einbrechern, die es hauptsächlich auf Zigaretten abgesehen haben. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Delikten besteht, ist Gegenstand der intensiv laufenden Ermittlungen, die von der Polizei St. Andrä-Wördern gemeinsam mit dem Landeskriminalamt geführt werden.