Martina Höfinger wollte nach dem Schließen der Bäckerei Raschbauer wieder frisches Brot und Gebäck in ihrem Ab-Hof-Verkauf anbieten. Fündig wurde sie bei der Bäckerei Galler in Rust. Seit Langem besteht hier eine Kooperation in Sachen eigener Produkte. Der Eierlikör von Höfinger ist Bestandteil im Sortiment der Bäckerei. Ab sofort sind Brot und Gebäck der Familie Galler auch im Hofladen der Familie Höfinger zu finden. Schon am ersten Tag waren die Kunden begeistert, dass alles außer Milchprodukte in Ollern erhältlich ist. Martina Höfinger: „Für mich ist es wichtig, dass man im Ort Lebensmittel anbieten kann. Ich sehe mich nicht nur als Direktvermarkter, vielmehr als Nahversorger.“

Täglich liefert Hans-Martin Galler frisches Brot und Gebäck nach Ollern: „Wir sind froh, dass unsere Waren direkt im Ort gekauft werden können.“

Und Sophia Galler freut sich auch über die Kooperation, schon alleine wegen des frischen Gemüses und der Schokolade aus den hofeigenen Produkten.

Bürgermeisterin Josefa Geiger stellte sich bei Familie Raschbauer mit einer Dankesurkunde und einem Geschenk ein: „Das Lebenswerk der Familie Raschbauer wird uns stets in würdiger Erinnerung bleiben. Durch die Bäckerei und das sogenannte Gai-Fahren war die Familie stets ein wichtiger Kommunikationspartner und wichtiger Bestandteil unseres Gemeindelebens.“