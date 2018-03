Um vier Uhr morgens heulten die Sirenen am Mittwoch durch die Innenstadt von Tulln. Ein Auto stand am Hauptplatz in Vollbrand, ganz in der Nähe der H&M-Filiale.

Unter schwerem Atemschutz brachte die Freiwillige Feuerwehr Tulln den Brand mit einem C-Hohlstrahlrohr rasch unter Kontrolle. Mit einer Wärmebildkamera wurde noch auf versteckte Glutnester und mögliche Schwelbrände kontrolliert.

Bei den Löscharbeiten wurde festgestellt, dass der SUV im Frontbereich einen massiven Unfallschaden aufwies. Die Polizei nahm daher umgehend die Ermittlungen zu den vorangegangenen Geschehnissen und zur Klärung der Brandursache auf.

Um 5 Uhr morgens konnte der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Tull und des Roten Kreuzes Tulln erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr konnten um 5.02 Uhr einrücken und die Einsatzbereitschaft wieder herstellen.