Nachdem der Schlossteich kürzlich abgefischt und anschließend abgelassen wurde, ist jetzt im Uferbereich reichlich Schlamm vorhanden.

Am Nationalfeiertag ging eine Frau dort mit ihrem Hund Maxi am sogenannten Fit-Pfad spazieren, als der Vierbeiner plötzlich im Schlamm versank. Beim Versuch, ihren Liebling zu retten, blieb die Hundebesitzerin zunächst selbst stecken, konnte jedoch von einer weiteren Spaziergängerin an Land gezogen werden.

Kameraden der alarmierten örtlichen Feuerwehr gelang es schließlich mithilfe eines Baumstammes, auf dem sie zum Hund vorklettern konnten, Maxi zu retten.

Da ursprünglich angenommen worden war, es sei auch eine Person versunken, waren neben der Feuerwehr der ÖAMTC-Hubschrauber, der Samariterbund und die Polizei vor Ort. Diese konnten unverrichteter Dinge wieder abrücken.