Rock in verschiedenen Variationen ist geboten, wenn es am 12. November um den guten Zweck geht. Klassischer Rock beispielsweise (Band „Gretchen“) mit Peter Skorepa, Dieter Hübl und Erwin Hinterhofer, aber auch erdiger Bluesrock von den „Groovy Rats“ samt der Formation um Uli Corraza (Drums), Andi Hellmayr (Bass, Gesang) und Christian Spielauer (Gitarre), werden geboten. Mit dem letzten Gig „Spider & The Flies“ geht es dann noch in Richtung Rock & Roll.

Das Live-Musik-Event „Rock it – The Rock Aid #1“ des Lions Club Tulln beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Eintritt: Freie Spende. Der Reinerlös wird für soziale Zwecke verwendet.