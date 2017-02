Selten noch waren im Tullner Bundesschulzentrum so viele hochrangige Vertreter des Bildungswesens versammelt gewesen wie am vergangenen Freitag. Sie alle waren gekommen, um Ingrid Balka, Direktorin des BG/BRG Tulln a.D., in ihren wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden: Landesschulratsdirektor Friedrich Koprax, Landesschulinspektor Friedrich Losek, Fachinspektor Alfred Nussbaumer, Fachausschussvorsitzende Eva Teimel und Eckehard Quin (GÖD).

Vier amtierende Direktoren bzw. Schulleiter (Peter Nussbaumer, Wolfgang Derler, Peter Eisenschenk und Balkas Nachfolgerin Irene Schlager) wohnten der offiziellen Pensionierungsfeier ebenso bei wie die beiden ehemalige Direktoren Nancy Köstlbauer und Roderich Geyer.

Irene Schlager – sie ist die elfte Schulleiterin in der 86-jährigen Geschichte des Tullner Gymnasiums - dankte Balka für die vorbildliche Art der Übergabe. „Ich bin mit Freundlichkeit und Unvoreingenommenheit empfangen worden.“

Ingrid Balka ließ in ihrem Rückblick die vergangenen zwölf Jahre Revue passieren. Die größte Herausforderung war dabei die Sanierung des Bestandsgebäudes samt Zubau (2009-2012).