Erwartungsgemäß wurde Adolf Ehrentraud, Gründer und Obmann des Ignaz J. Pleyel Theatervereins Ruppersthal 1908 bei der 9. ordentlichen Generalversammlung im Pleyel Kulturzentrum einstimmig wiedergewählt.

Zu Beginn wurde in einer Trauerminute an den Anfang Jänner verstorbenen Kassier und begnadeten Theaterspieler Josef Pachner gedacht, der seit Jahrzehnten eine Säule des Ruppersthaler Theaterwesens war.

Obmann Ehrentraud holte sich bei der Neuwahl mit Mario Diewald und Christoph Strell zwei junge und talentierte Hoffnungsträger an seine Seite. Aber auch die übrigen Vorstandsmitglieder zeigen die Weiterentwicklung des Theaterwesens.

In seinem Bericht erörterte der Obmann die erfolgreiche Theatergeschichte seit dem Jahr 1908. Schließlich gründete Ehrentraud, der seit dem Jahre 1961 der Theatergruppe in Ruppersthal angehört im Jahre 1991 einen Verein. Mit Werken von Ferdinand Raimund und Johann Nepomuk Nestroy bis hin zur Operette „Im weißen Rössl“ spielte sich das Ensemble bald in die Herzen der gesamten Umgebung. Schließlich war der Theaterverein nach Ehrentrauds Dokumentarspiel „Der vergessene Sohn unserer Heimat“ im Jahre 1994 auch das Fundament für das Entstehen der Internationalen Ignaz Joseph Pleyel Gesellschaft (IPG) im Jahre 1995.

Mega-Event steht im September ins Haus

Am 8. September wird der Theaterverein in Zusammenarbeit mit der IPG beim Kulturzentrum in der Baumgartner Straße Pleyels größtes Monumentalwerk mit großem Orchester und Chor sowie Ballett in einem Theaterstück szenisch darstellen – „Pleyel lebt!“

Vorbestellungen unter 0664/4953727, 02955/70645, Mail: adolf.ehrentraud.pleyel@aon.at und www.pleyel.at.