Was soll ich nach der Schule tun? – In den Beruf einsteigen oder studieren? Wenn ein Studium, in welche Richtung soll es gehen? – Ein gewichtiges Argument sich der Wissenschaft zuzuwenden liefert das Projekt „Science goes School“. Darin wird Schülern der Oberstufen die Möglichkeit geboten, sich mit Wissenschaft und Forschung auseinanderzusetzen. In der Vorwoche machte das Projekt auch im Technopol Tulln Station.

Franz Delapina ist Geschäftsführer der NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. Die Gesellschaft zeichnet verantwortlich für die Organisation des Projekts. „Es freut mich immer wieder so positives Feedback zu erhalten. Seit 2008 wächst die Nachfrage sowohl von der Seite der Schulen, als auch von den teilnehmenden Fachhochschulen und Institutionen stetig“, ist Delapina vom Erfolg des Projekts begeistert.

Große Nachfrage nach einer Fortsetzung

Im vergangenen Schuljahr wurden insgesamt 47 Veranstaltungen mit 2.460 Teilnehmern abgehalten. In der Vorwoche fand „Science goes School“ auch den Weg ins Tullner Technopol. Und wer wäre wohl geeigneter junge Menschen für die Wissenschaft zu begeistern als Joseph Strauss mit seinem Team am Bio-Resources&Technologies mit Sitz am Universitäts- und Forschungszentrum UFT Tulln. Beim ersten Teil der Veranstaltung, der bereits eine Woche zuvor an der BafEp Sacre Coeur Pressbaum stattfand, wurden die Schüler in die Grundlagen der Genetik und das Sammeln und Aufbereiten eigener Schimmelpilzproben eingeführt. Diese Proben konnten sie dann beim zweiten Teil am BiRT selbst im Labor unter Anleitung der Forscher aufbereiten und analysieren.

Neben dem praktischen Arbeiten in den Labors wurden auch Teile des Technopols vorgestellt. Die Schüler erhielten Einblicke in die Arbeit der BiMM Forschungseinheit und des Instituts für Naturstofftechnik der BOKU. Außerdem wurde den Schülern das Studium „Biotechnische Verfahren“ am FH Campus präsentiert.