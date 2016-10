Manch einer glaubte sich wohl an den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" erinnert, als am Nachmittag des 21.10. die Feuerwehren Seebarn und Grafenwörth erneut, wie schon zwei Tage zuvor, zu einer LKW Bergung an der selben Stelle alarmiert wurden.

An exakt der selben Stelle wie am 19.10. war erneut ein Sattelschlepper vom GPS in die Irre geführt worden und sank mit den Reifen seines Auflegers im Bankett ein. Die bereits geübten Feuerwehrleute schlugen die Seilwinde am Aufleger an und zogen den gesamten Lkw rückwärts aus dem Morast.

Da der LKW durch sein unglückliches Fahrmanöver mit der Zugmaschine aufsaß, wurde das Gespann nach vorne weggezogen. Der Lkw konnte seine Fahrt unbeschädigt fortsetzen.

Abschließend wurde noch die mit einem Erdhaufen bedeckte Straße gereinigt und das Bankett wieder angeschüttet. Der LKW wurde von der Feuerwehr zum Waschplatz bei der Kläranlage geleitet, wo vor der Weiterfahrt der gröbste Dreck abgewaschen wurde, um nicht die Ortsstraßen weiter zu verunreinigen.