Zur Bergung eines im Fahrbahnbankett eingesunkenen LKW mit Schieflage rückten am Mittwochvormittag die Feuerwehren Seebarn und Grafenwörth im Bezirk Tulln aus. Erstes Problem vor Ort: Der aus Bulgarien stammende Lenker sprach kein Wort Deutsch...

Die Florianis der Feuerwehr Seebarn organisierten zunächst eine Dolmetscherin,-eine in Grafenwörth arbeitende Pflegekraft. Diese leistete bei dem Zwischenfall sehr wertvolle Unterstützung.

Kartoffelsäcke mussten erst enladen werden

Um den randvoll mit Kartoffeln Laster aus seiner misslichen Lage befreien zu können, mussten die Feuerwehrkräfte das Frachtgut zunächst teilweise entladen: Der Teleskoplader der FF Seebarn wurde am Heck des Lkw postiert und die Kartoffelsäcke dann per Hand in die Schaufel des Teleskopladers umgeladen.

Nachdem der Anhänger somit leicht genug für die Bergung war, zog man das gesamte Gespann per Seilwinde des Grafenwörther Rüstlöschfahrzeuges rückwärts aus dem Bankett. Damit die Reifen nicht erneut in den Fahrbahnrand einsinken konnten, mussten die Feuerwehrleute außerdem behelfsmäßig die Löcher mit Schotter und Erde verschließen.

Nach dem Wiederaufladen der Ware konnte der Lkw-Fahrer eine Fahrt dann fortsetzen.