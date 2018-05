Gleich doppelten Grund zum Feiern hatten die Kameraden der FF Sieghartskirchen: Die Feuerwehr besteht nun seit 140 Jahren und seit 25 Jahren werden die Florianis auch von ihrer Jugend tatkräftig unterstützt, die mit einer Mitgliederzahl von 39 zur größten in ganz NÖ gehört. Zu diesem Anlass luden die Feuerwehrmitglieder vergangenes Wochenende zum Florianifest ein.

Bei der Schlussverlosung: Kommandant Georg Patrias, Christian Kortschak (zweiter Preis), Nico Richter (dritter Preis), Peter Barnert (erster Preis) und Kommandant-Stellvertreter Josef Brandfellner. | FF Sieghartskirchen/A. Brandstätter

„1878 wurde die Freiwillige Feuerwehr Sieghartskirchen gegründet. 140 Jahre später werden auch noch Brände gelöscht, das Einsatzgeschehen bestimmen heute aber Verkehrsunfälle, Unwetter und Hochwasser. Was sich nicht geändert hat, sind die Menschen, die ihre Freizeit investieren, um anderen in Not zu helfen,“ erklärte Kommandant Georg Patrias. Auch Bürgermeisterin Josefa Geiger war voll des Lobes für die Freiwilligen: „Ihr seid es, die unserer Bevölkerung zu jeder Tages- und Nachtzeit in Notlagen zu Hilfe eilt. Dafür gebührt euch höchster Dank.“

Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Obermaißer überbrachte im Namen des Landesfeuerwehrkommandos Dankesurkunden und die Marktgemeinde und die FF ehrten verdiente Mitglieder.

„Ihr seid es, die der Bevölkerung zu jeder Tages- und Nachtzeit in Notlagen zu Hilfe eilt.“ Josefa Geiger, Bürgermeisterin

Das Fest startete am Donnerstag mit einem Frühschoppen der Musikgruppe „Chris & Franz“, am Nachmittag übernahmen „Grubi & Grubi“ mit einem bunten Mix von Schlagern bis zu Tanzmusik. Die Feuerwehrmitglieder konnten leider nicht den ganzen Tag dort genießen, da sie zu mehreren Unwettereinsätzen ausrücken mussten. Der Freitag stand ganz im Zeichen der beiden Jubiläen. Hierfür wurde extra eine farbig illustrierte Festschrift mit 140 Seiten angefertigt. Den Umschlag gestaltete Helene Winterer.

Beim dritten Sieghartskirchner Kuppelbewerb traten 13 Bewerbsgruppen an. Die Bewerbsgruppe aus Elsbach konnte im Finale den ersten Platz erringen. | FF Sieghartskirchen/A. Brandstätter

Am Samstag gingen die Feierlichkeiten in die nächste Runde. Beim Seniorennachmittag heizten die „Mostlandstürmer“ ordentlich ein, sodass etliche Besucher das Tanzbein schwangen. Am Nachmittag fand dann der dritte Sieghartskirchner Kuppelbewerb statt. Im Finale, wo acht von 13 Bewerbsgruppen gegeneinander antraten, konnten sich die Elsbacher behaupten und holten den Sieg. Den Sonntag läutete der Musikverein mit einem Frühschoppen ein. Am frühen Nachmittag wurden die Wissenstest- und Wissenstest-Spiel-Abzeichen übergeben und die Schlussverlosung beendete das gelungene Fest.