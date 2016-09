Mit dem Verkauf von Zeitungen wollte sich ein rumänischer Fußballer (20) in Niederösterreich ein Zubrot verdienen. Den Job habe ihm ein Bekannter zuhause angeboten, dass dieser hierzulande aber ganz etwas anderes im Schilde führte, will der 20-Jährige nicht gewusst haben. Nun sitzt er vorm Richter.

Erst in Österreich angekommen, habe der Angeklagte mitbekommen, dass er mit einem Profi-Einbrecher unterwegs war, sagt er im Prozess am Landesgericht St. Pölten. Bei Einbrüchen in Sieghartskirchen und Emmersdorf in Schulen und in Pottenbrunn in ein Kaufhaus, heuer im Mai, stand er dann Schmiere. Erbeutet wurden dort Laptops im Wert von rund 1.300 Euro. Ob der Bursche entlohnt wurde?

Geld habe er keines bekommen, erzählt er. „Ich durfte dafür wieder mit nach Hause fahren“, sagt er. Und: „Wenn ich genug Geld bei mir gehabt hätte, hätte ich das sofort gemacht.“

Ein Sozialarbeiter erzählt über den 20-Jährigen Positives. „Der Angeklagte ist offen, einsichtig und kooperativ. Ein stabiles Netz hat er in seiner Heimat, seine Familie ist ihm sehr wichtig“, erklärt dieser. Der Richter verhängt wegen Einbruchsdiebstahls als Beteiligter 18 Monate teilbedingt, davon sechs Monate hinter Gittern. Weil der Rumäne zwei Drittel der unbedingten Strafe bereits in Untersuchungshaft verbüßt hat, darf er sofort nach Hause reisen.