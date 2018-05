Mit einem großen Festakt würdigten die Franziskanerinnen in ihrem Mutterhaus Schwester Salesia König, die nun seit 70 Jahren dem Orden angehört und somit diamantene Profess feierte. Bei der Profess binden sich die Ordensfrauen an die Gemeinschaft und legen ihr Gelübde der Armut, der Ehelosigkeit und des Gehorsams ab.

Auch Weihbischof Anton Leichtfried, Ordensfrauen anderer Gemeinschaften, Priester, Abt Petrus Pilsinger sowie zahlreiche Verwandte und Freunde gratulierten der Jubilarin. Generaloberin Schwester Franziska Bruckner würdigte ihre Schwestern für ihr jahrelanges Wirken.

Schwester Salesia wurde als jüngstes von vier Geschwistern in Sieghartskirchen geboren und auf den Namen Herta getauft. Als Kindergartenhelferin war sie in ganz NÖ im Einsatz. Sie organisierte einst den Haushalt des früheren Bischofs Franz Zak. Jetzt wirkt sie in der Pfarre Waidhofen an der Ybbs sowie in der Alten- und Krankenpastoral.