Sieghartskirchen

Das Land Niederösterreich legte im Gebarungseinschaubericht die Bitte zu Einsparungsmaßnahmen vor. Andreas Spanring, FPÖ, schlug vor, die Bücherei im Zuge der Renovierung des Rathauses nicht weiterzuführen. Spanring: „Die Bücherei ist in fünf Jahren nicht mehr up to date. Die Kinder lesen mittels anderer Medien. Die Gemeinde sollte reagieren und das Gebäude nicht einplanen.“

„Bildung ist ein Schatz, den man sich leisten soll"

Grüne, SPÖ und ÖVP schlossen sich dieser Meinung nicht an. Sie konterten, dass die Bücherei ein Teil des Bildungsauftrages der Gemeinde ist. Steigender Zulauf belegen für die Fraktionen ihren Standpunkt. Bürgermeisterin Josefa Geiger: „Bildung ist ein Schatz, den man sich leisten soll. Bildungseinrichtungen sind meistens defizitär, da müssten wir überall zum Streichen anfangen.“

Robert Marold (ÖVP), legte seine Funktion zurück. Er begründet den Entschluss: „Es gibt keine Kommunikation und der zwei bis drei Monate dauernde Aktenlauf der Ausschussprotokolle ist die Regel und nicht die Ausnahme.“

In seiner Funktion als Breitbandbeauftragter ortet er mangelndes Engagement im Rathaus: „Man hätte bei jeder aufgegrabenen Künette eine Lehrverrohrung einbringen können, das kostet nicht viel und die Basis wäre geschaffen.“ Für ihn ist der Gemeinderat „ein Durchwinkmedium. Der Gemeinderat könnte viel positiver wirken, wenn mehr Pluralismus herrschen würde.“

Bürgermeisterin Geiger: „Robert Marold hat gute Arbeit geleistet. Er hat seine Meinung immer vertreten, das ist mir lieber, als jemand, der immer nur ja sagt.“