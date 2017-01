Heute sieht Alexandra Koppatz ihren Fehler ein. „Ich hätte die Sachwalterschaft über meinen Vater nie abgeben dürfen.“ Vor rund einem Jahr befand sich der 89-jährige an Demenz Erkrankte in einer schwierigen Phase und Vater und Tochter zerstritten sich. Als neue Sachwalterin wurde im Februar 2016 die Anwältin Ulrike Werner eingesetzt. Doch während Vater und Tochter wieder ein Herz und eine Seele sind, herrscht zwischen den beiden und der Rechtspflegerin aus Klosterneuburg Eiszeit. „Frau Koppatz pflegt mit mir lediglich über Gerichtsanträge zu kommunizieren“, so die Anwältin. Koppatz klagt, Werner hätte sich bisher nur zwei Mal blicken lassen und dabei einen äußerst rüden Umgangston gepflegt.

Lieber heute als morgen möchte sie die Agenden ihres Vaters wieder selbst in die Hand nehmen. „Er hat sich durch Fehlspekulationen hoch verschuldet, besitzt aber ein riesiges Grundstück, bei dessen Veräußerung er sofort ohne Schulden dastehen könnte“, so Koppatz. Ein faires Anbot hätte die Sachwalterin jedoch ungenützt auslaufen lassen und einen Verkauf bislang nicht durchgeführt. Werner erklärt, dass ein Verkauf erfolgt, sobald ein „pflegschaftsgerichtlich genehmigbares Kaufanbot“ vorliegt.

Mit dem Erlös könnte aber auch die „Eiszeit“ im Haus beseitigt werden. Die Heizung ist seit Langem sanierungsbedürftig. Koppatz: „Frau Werner hat vor knapp einem Jahr versprochen eine Firma zu schicken, gekommen ist bis heute niemand. Die Dame vom Hilfswerk, die meinen Vater und seine 79-jährige Frau wöchentlich betreut, hat Alarm geschlagen, weil es plötzlich nur mehr 17 °C im Haus hatte und die zwei alten Leute bereits an Erkältungen litten.“ Dem entgegnet Werner: „Ich habe die alte Heizung wieder aktiviert.“ Diese müsse laut Koppatz regelmäßig mit Holz angeheizt werden. Zu diesem Zweck kämen morgens und abends zwei Männer im Auto mit Wiener Kennzeichen; nur sie besäßen einen Schlüssel zum Heizraum. Koppatz: „Im Notfall ein Wahnsinn!“

„Anträge auf Enthebung der Sachwalterin wurden bisher abgeschmettert“, bedauert die Sieghartskirchnerin. Der letzte verzweifelte Versuch eines Einspruches liegt gerade einmal zwei Tage zurück.