Bereits zum wiederholten Mal machte die rollende Bühne in Sitzenberg-Reidling Halt. Diesmal im Gepäck: Das Stück "Davor/Danach-Lieben und lachen in der guten alten Zeit", welches aus zwei Einaktern von Arthur Schnitzler besteht. Bei strahlendem Sonnenschein und herrlichen Temperaturen schlüpften die Schauspieler des Lastkrafttheaters in die Rollen von Anatol, Max, Annie und einer Kellnerin. Mit ihren kecken Sprüchen über Liebe, Leidenschaft und das Leben sowie auflockernden Gesangseinlagen zogen sie das Publikum in ihren Bann.