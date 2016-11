In der Causa „Wasserversorgung in der Ortsgemeinde Ottenthal“ scheint sich nach monatelangen Problemen nun endlich ein Licht am Ende des Tunnels zu zeigen.

Nachdem bereits im Vorjahr im Ottenthaler Tiefbrunnen eine neue Pumpe eingebaut worden war, gelangte Sand in die Pumpe. Während der Entsandungsphase wurde verstärkt Wasser aus dem Zehetner-Brunnen entnommen, wobei sich allerdings eine Überschreitung der zulässigen Nitratgrenze zeigte. Fachleute regten eine Mischung des Wassers des Zehetner-Brunnens mit unbelastetem Wasser oder eine Aufbereitungsanlage zur Pestizidentfernung und Nitratreduktion an.

Tiefbrunnen Ottenthal als Sorgenkind

„Tiefbrunnen Ottenthal bereitet mir Sorgen.“ (Bürgermeister Franz Schneider – ÖVP). | NOEN, Rapp

„Der Tiefbrunnen Ottenthal bereitet mir Sorgen“, so Bürgermeister Franz Schneider. Der Tiefbrunnen in Großriedenthal dagegen fördert kaum Sand und ist mit 2,5 Liter pro Sekunde ergiebig. Jetzt soll auch der Bau eines vierten Brunnens in Großriedenthal überdacht werden. Ein entsprechender Auftrag könnte den Hydroingenieuren übertragen werden.

Die Ortsgemeinde Neudegg wird durch einen einzigen Tiefbrunnen versorgt. Bisher – mit geringen Ausnahmen – immer ohne Probleme. Dennoch machen sich manche Gemeinderäte Sorgen. „Was passiert, wenn dieser Brunnen ausfällt? Wie kann dann der Ort mit Trinkwasser versorgt werden?“

Wasserversorgung aus Großriedenthal?

Eine Lösung sieht Bürgermeister Schneider sehr wohl. „Der Wasserhochbehälter Großriedenthal liegt höher als der Ort Neudegg. Von hier könnte im Bedarfsfall die Wasserversorgung erfolgen.“ Voraussetzung dafür wäre aber eine Verbindungsleitung zwischen dem Hochbehälter Großriedenthal und dem Wasserleitungsnetz in Neudegg.

Von einer gewissen Verunsicherung der Bevölkerung spricht Geschäftsführender Gemeinderat Günther Kreuzspiegel: „Die Ottenthaler Bürger müssen öffentlich über die Wasserproblematik informiert werden.“ Eine solche Info-Veranstaltung sei laut Bürgermeister Schneider für November oder Dezember ohnedies geplant.

Lob für den ÖVP-Bürgermeister kommt aber auch von SPÖ-Mandatar und Kenner der Wasserversorgungsanlage Kreuzspiegel: „Bürgermeister Franz Schneider geht die Thematik Wasserversorgung jetzt massiv an. Es ist wichtig, die Bevölkerung hinsichtlich der Wasserversorgung zu sensibilisieren.“