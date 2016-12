In einem Lied von Bluatschink heißt es „Da werda wieda Funka fliaga“. Genau das darf man sich erwarten wenn, es wieder heißt Falk Liebner lädt zur Weihnachtsvorlesung. Die läuft dann mitunter doch nicht ganz so besinnlich ab, wie der Titel vermuten lässt.

Frank Liebner arbeitet an der Boku in Tulln, Abteilung für Chemie nachwachsender Rohstoffe. Wort „Chemie“ darin verrät schon ein wenig, wohin so eine Weihnachtsvorlesung führen könnte. Betritt der Interessierte dann das UFT, dann gibt es keinen Zweifel mehr – heute ist so richtig Action angesagt. Der Einladung zur Weihnachtsvorlesung folgten etwa 350 Personen. In 30 Experimenten zeigten Wissenschaftler was Chemie alles kann, aber auch, wie vorsichtig damit umzugehen ist. Neben den Wissenschaftlern standen auch die „Technology Kids“ auf der Bühne, die allesamt eine Vielzahl von chemischen Geheimnissen lüfteten.

Doch kein Experiment ohne Erkenntnis. Denn neben den spektakulären Feuershows wurde von der Erfindung des Gummireifens und des Nylonstrumpfes erzählt. Liebner wäre nicht Liebner, würde er dabei nicht auch von der Faszination erneuerbarer Energien plaudern und einen Ausblick in eine Zukunft ohne Kohle, Erdöl und Erdgas zu gewähren. Die Weihnachtsvorlesung beinhaltete alles, was man sich davon erhoffen konnte und macht Lust darauf, das alte verstaubte Chemiebuch wieder einmal hervorzukramen und interessiert darin zu blättern.