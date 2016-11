„Gemma, gemma – burro, burro – come on, come on“ – Anfeuerungsrufe in mehreren Sprachen schallten am Nationalfeiertag über den Sportplatz in Rust, wo bereits zum zweiten Mal Flüchtlinge aus Langenzersdorf auf in Mitterndorf einquartierte Geflüchtete trafen. Während das Hinspiel im August mit einem Unentschieden endete, durften diesmal die Gäste, die mit mehr als 50 Fans angereist waren, über einen deutlichen Sieg jubeln. Sachpreise, gespendet von der NÖ Versicherung und der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, und attraktive Pokale, die Landeshauptmann Erwin Pröll beisteuerte, ließen die Siegerehrung für Gewinner und Verlierer zu einem Fest werden.

Aber auch wenn es den Sportlern keineswegs an Einsatzfreude mangelte und die über hundert Zuschauer ihre Teams lautstark zu Höchstleistungen trieben, ging es nicht nur um Fußball, sondern auch um ein gesellschaftliches Miteinander von Geflüchteten und Einheimischen diesseits und jenseits der Donau. Die Idee dazu kam im Sommer von Peter Schawerda, Koordinator der Initiative Langenzersdorf, und Theres Friewald-Hofbauer vom Netzwerk Michelhausen.