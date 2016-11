St. AndrÃ¤-WÃ¶rdern

In einer FPÖ-Aussendung stand zu lesen, Passanten hätten nahe des Asylheimes in der Dammstraße einen Mann bewusstlos am Boden liegend gefunden und die Exekutive verständigt. Angeblich wären „bis zu zehn Polizeibeamte“ nötig gewesen, den tobenden jungen Mann zu beruhigen, als dieser wieder zu sich gekommen war.

Laut Polizei handelte es sich um einen minderjährigen Flüchtling aus Klosterneuburg. Dieser hätte beim Erwachen im Rettungsauto etwas „unruhig“ reagiert, sodass man sicherheitshalber einen Polizisten auf der Fahrt ins Spital beistellte.

Grabenkämpfe um das umstrittene Asylheim

Im Hintergrund toben weiterhin Grabenkämpfe um das umstrittene Asylheim. Die ersten 175 Unterschriften gegen die Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen, von der Bürgerbewegung gesammelt, wurden an Bürgermeister Maximilian Titz übergeben. FP-Gemeinderat Thomas Zeimke, dessen Fraktion die Initiative unterstützt: „Bürgermeister Titz wirft uns Panikmache und Hetze vor.

Die von mir geforderte Resolution im Gemeinderat zu verabschieden, hat er als unnötig abgetan.“ Maximilian Titz betont, der Gemeinde wären die Hände gebunden, da die Kompetenz hier beim Land läge. „Vorerst heißt es in Ruhe abwarten. Wir werden alles prüfen und abwägen, ob eine Resolution Sinn macht“, so Titz.