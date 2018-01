Die Gemeinde soll am Areal des derzeitigen Fußballplatzes zwischen Bahnhof und Gemeindeamt ein belebtes Zentrum zum Wohnen, Leben und Arbeiten erhalten.

Damit die vielfältigen Ideen und Anregungen der Anrainer, der Politik, der Wirtschaft und von Experten strukturiert eingebracht werden, wurde eine Bürgerbeteiligung gestartet. Diese gemeinsame Entwicklung eines Masterplanes schreitet voran. Bürgermeister Maximilian Titz berichtete über die Zwischenergebnisse zum Projekt „Neues Zentrum Wördern“: „Die Ideen und Anregungen des erweiterten Gemeindevorstands sowie des gesamten Gemeinderates wurden der Öffentlichkeit erstmals im Sommer präsentiert.“ Viele Gemeindebürger nutzten diese Gelegenheit, sich zu informieren und ihre Vorschläge einzubringen. Im Herbst fand ein weiterer Arbeitskreis mit der regionalen Wirtschaft statt.

„Beim nächsten Arbeitskreis kommt eine Expertenrunde zusammen und bringt vielseitiges Fachwissen und Erfahrung in die Projektentwicklung mit ein. Der Bedarf an neuen Wohnungen ist groß, die zentrale Lage am Bahnhof ideal dafür. Doch zusätzlich sollte ein neuer, lebendiger Ort der Begegnung entstehen“, so Titz.

20.000 Quadratmeter für ein neues Zentrum

Geplant wird ein Gebiet mit kleinstrukturierten Dienstleistungs-, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten (kleines Café, Büros, Friseur, Gesundheitseinrichtungen), Grünflächen, schattenspendende Bäume mit Sitzgelegenheiten sowie ein verkehrsberuhigtes Gebiet mit Fuß- und Radwegen. All das soll realisier- und finanzierbar bleiben und freie Flächen für spätere Erweiterungen enthalten.

Der bisherige Fußballplatz erhält einen neuen Standort beim Betriebsgebiet. In die Planung des neuen Zentrums werden rund 20.000 Quadratmeter einbezogen, dazu zählen auch die angrenzenden Freiflächen, inklusive der angrenzenden in Privatbesitz stehenden Fläche sowie der bisherige Bauhof. Die Umsetzung ist über Jahre in mehreren Bauabschnitten vorgesehen.