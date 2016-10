St. AndrÃ¤-WÃ¶rdern

Fest die Daumen drücken heißt es im ganzen Bezirk Tulln am Freitag, 4. November, um 20.15 Uhr bei der „Großen Chance der Chöre“ (GCDC) in ORF eins: Mit „Musical Unplugged feat. iBros“ treten zwei junge Künstler aus St. Andrä-Wördern an.

Timotheus (16) und Aeneas (14) Hollweg haben trotz ihres jungen Alters schon jede Menge Bühnenerfahrung gesammelt. Seit 2014 lassen die jungen Multitalente regelmäßig mit ihrer Band iBros aufhorchen.

Tipps, Facts und Spaß fürs Teenager-Leben bieten die Burschen dem jungen Fernsehpublikum von „Hallo Okidoki“ mit ihrer eigenen Show „The World of iBros“. Aber wie kam es zur Kooperation für GCDC? Die Formation fand bei einem gemeinsamen Musical Unplugged Konzert in Kottingbrunn zusammen.

Neben Schwester Ilia Hollweg unterstützen jetzt noch vier weitere junge Sängerinnen iBros bei dem Projekt. Ihr Repertoire reicht von Musical und Gospel bis hin zu moderner Popmusik.

