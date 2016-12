Am Mittwoch, 7. Dezember, soll der Gemeinderat den Voranschlag 2017 beschließen. Vorab geben Bürgermeister Peter Eisenschenk und Vizebürgermeister Harald Schinnerl (beide TVP, letzterer in seiner Funktion als Finanzstadtrat) einen ersten Überblick.

„Die Zeiten, in denen man Geld einfach so verteilt hat, sind lange vorbei“, erklärt Eisenschenk. Andererseits habe Tulln schon vor sieben Jahren einen Konsolidierungsprozess gestartet. Dieser Prozess, die mittelfristige Sicherung des Werbeabgabe-Vorteils für Tulln im neuen Finanzausgleich (die NÖN berichtete) und Optimierungen bei den Einnahmen und Ausgaben (wobei diese gerade einmal 0,66 Prozent des ordentlichen Haushalts ausmachen), tragen jetzt Früchte. „Wir sind wieder in der Lage Investitionen aus eigener Kraft zu stemmen“, betont der Bürgermeister stolz.

„Es ist ein schönes Erbe für die Verantwortlichen der nächsten Periode — was nicht heißen soll, dass ich nicht mehr dabei sein werde.“

Peter Eisenschenk

Stadtoase mit Danubium oder das City Hotel waren Verhandlungserfolge, aber in den nächsten vier Jahren werde die Stadt Tulln Aufträge um nicht weniger als 42 Millionen Euro an Unternehmen vergeben.

Eine wichtige Rolle bei der Budgeterstellung habe die Überlegung, dass auch viele kleinere Abgänge in Summe Großes ergeben können, gespielt. „Wir haben in einer Unmenge an Sitzungen jede einzelne Position im ordentlichen Haushalt durchgearbeitet, auf Wichtigkeit und Höhe überprüft“, erklärt dazu Schinnerl. So wurde etwa der Zuschuss für die Messe Tulln in Höhe von 70.000 Euro gestrichen und auch populäre Veranstaltungen wie etwa das Tullner Zukunftsforum, die Sportlerehrung oder der Faschingsumzug finden ab sofort nur mehr alle zwei Jahre statt (das nächste Mal 2018).

| NOEN

Im außerordentlichen Haushalt 2017 sind 54 Projekte mit einem Gesamtrahmen von 14,2 Millionen Euro vorgesehen. „Das hatten wir in dieser Dimension noch nie“, betont der Finanzstadtrat, es handle sich um „Schlüsselprojekte für noch mehr Lebensqualität“.

„Ich bin überzeugt, dass das Budget 2017 ein innovatives und energiegeladenes ist“, sagt Schinnerl, „es ist zweifellos sportlich, aber wenn man es so wie vorgesehen durchführt, dann ist auch alles machbar.“