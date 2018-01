Die Königin der Sandmalerei Irina Titova gastiert am Mittwoch, 17. Jänner, um 19.30 Uhr mit ihrer neuen Show „Verliebt in Österreich“ im Stadtsaal Purkersdorf. Die NÖN sprach vorab mit der außergewöhnlichen Künstlerin. Als Lehrerin für Kunst arbeitete Titova (auch) mit autistischen und tauben Kindern. Dabei entdeckte sie vor mehr als neun Jahren die Sandmalerei: „Es war unglaublich, wie gut das den Kindern gefiel, und so probierte ich es auch für mich selbst aus.“

Titova war eine Pionierin auf dem Gebiet und gleich der erste öffentliche Auftritt erfolgte mit Live-Orchester: „Ich war sehr aufgeregt, es war wirklich hart für mich, aber auch eine einmalige und interessante Erfahrung.“ So interessant, dass die Russin bei dieser speziellen Art von darstellender Kunst blieb. Erst vor kurzem trat sie damit beim Adventfest der 100.000 Lichter bei Florian Silbereisen im Fernsehen auf. „Das war wieder eine ganz eigene Erfahrung. Aber eigentlich mag ich den Austausch mit einem richtigen Live-Publikum, das ist eine beinahe intime Erfahrung und man bekommt auch sehr viele Emotionen zurück.“

„Verliebt in Österreich“

„Verliebt in Österreich“, wie ihre Show heißt, das ist die Künstlerin tatsächlich. „Ich bin schon ein Jahr hier und ich möchte auch bleiben, wobei mich Auftritte natürlich auch immer wieder nach Deutschland führen.“ Mit dem Programm will Titova nicht das touristische Österreich, sondern „das tatsächliche Herz des Landes“ zeigen. Zu österreichischer Musik kreiert sie mit Sand Bilder, Eindrücke und kleine Geschichten.

Oder auch die „Kunst der Sand-animation“ macht es möglich, ästhetisch anmutende, lebendige Bilder zu (er)schaffen. Durch das Ineinanderfließen der Motive entstehen begleitet von darauf abgestimmter Musik immer wieder neue faszinierende Szenen.