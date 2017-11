Die hohe Dichte an innovativen Firmen am Tullner Technopol zeigte sich einmal mehr bei einer Preisverleihung. Dieses Mal ging es um den Jungunternehmerpreis und zwei Unternehmen am Technopol heimsten die begehrten Preise ein.

Das Technopol Tulln, beziehungsweise das TFZ-Technologie- und Forschungszentrum als Herzstück des Technopols, wurden wieder einmal ihrem Ruf als „Hort der Innovation“ gerecht. Beim Gewinn-Jungunternehmer-Wettbewerb erreichte die Acticell GmbH, die im TFZ ansässig ist, den dritten Platz in der Gesamtwertung und ging als Sieger der Kategorie „Umwelt“ hervor. Der vierte Platz der Gesamtwertung ging an die talentify GmbH, die ebenfalls im TFZ beheimatet ist.

Vorzeigefirmen in der Technopol-Familie

„Acticell und talentify sind hoch innovative, junge Betriebe, die mit viel Unternehmergeist und Fleiß tolle Produkte auf den Markt gebracht haben, die sich im Wettbewerb beweisen“, sieht sich auch Landesrätin Petra Bohuslav durch den Weg des Technopols in Tulln bestätigt. Die beiden Firmen würden damit zur Entwicklung des Wirtschaftsstandortes am Technopol Tulln beitragen.

Acticell ist in der umweltfreundlichen Bleichung von Textilien mit fünf Mitarbeitern im TFZ tätig. Das junge Unternehmen entwickelte Produkte zur Behandlung von zum Beispiel Jeansstoffen. So nutzt Acticell neueste Forschungsergebnisse aus der Cellulosechemie und überträgt diese Erkenntnisse auf ihre Produktpalette.

talentify entwickelte und betreibt eine Soziale Online-Plattform zur Lernhilfe-Vermittlung und beschäftigt vier Mitarbeiter im TFZ Tulln. Seitens des Landes Niederösterreich wird die Firma von accent unterstützt. Mit der Plattform sollen Schüler dazu motiviert werden, ihren jüngeren Mitschülern Lernhilfe zu geben.