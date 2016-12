Am Freitag, 16. Dezember, um 17 Uhr lädt die Stadtgemeinde Tulln alle Kinder ab vier Jahren zu einem gänzlich weihrauchlosen und kalorienfreien Weihnachtsmärchen zum Genießen in das Atrium des Minoritenklosters (Rathaus) ein. Das Theatro Piccolo spielt das Stück „Odu Fröhlich - Eine ganz besondere Schweihnachtsgeschichte“. Dazu gibt es Weihnachtslieder, Schauspielpassagen, Figurentheater und Zeichentrickanimationen.

Zur Geschichte: Das kleine Einzelschwein Odu Fröhlich feiert im Land der Schweine mit seiner Familie Schweihnachten, doch niemand hat Zeit für ihn. Draußen liegt haufenweise Schnee und so tollt er alleine herum, doch da passiert etwas mit Odu. Ist es ein Weihnachtszauber? Sind ihm wirklich Flügel gewachsen? Odu fliegt! Er beobachtet das Schnee- und Schweihnachtstreiben von ganz oben. Odu fliegt höher und höher, gerät von einer Turbulenz in die nächste und beginnt an seinen Fähigkeiten zu zweifeln.

Erst kurz bevor er umkehren will, findet er zu seiner großen Aufgabe. Sie ist weihnachtlich und ungeheuer wichtig …

Karten: Erwachsene 10 Euro, Senioren 7 Euro, Kinder und Schüler 5 Euro. Vorverkauf ist im Bürgerservice sowie im Kartenbüro Tulln, Hauptplatz 20, 02272 62693.