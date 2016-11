Anton Buresch, Geschäftsführer der Firma Rauch in Trasdorf, schaute nicht schlecht, als er auf einer Messe in Düsseldorf die Kopie seiner Stanzmaschine sah. Eine chinesische Firma hatte Teile seiner Maschine, die Verpackungsfolien stanzt, eins zu eins nachgebaut.

Firma aus China baut Maschine eins zu eins nach

„Den Chinesen ist es egal, wenn man dies bemerkt“, erzählte der Geschäftsführer locker. Hierbei geht es nicht um eine Patentverletzung, sondern das Copyright wurde nicht eingehalten. Das heißt, dass es mehrere Lösungswege für ein Problem gibt und die chinesische Firma den gleichen wie die Firma Rauch verwendet, obwohl sie einen anderen hätte wählen können. „Eigentlich darf ich das als Kompliment sehen“, so Buresch schmunzelnd. In China werden die Messestände nicht von den Firmen selbst bezahlt, sondern von einer staatlichen Instanz. Die Ideendiebe wussten bis zu der Entdeckung nicht einmal, dass die Originalmaschine auch ausgestellt ist.

Preisunterschied liegt in der Leistungsqualität

Buresch schildert, dass die eigene Maschine 220.000 € und die chinesische Version 50.000 bis 60.000 US-Dollar kostet. Der Preisunterschied liegt in der Leistungsqualität. Eine Stanzmaschine der Firma Rauch produziert bis zu 1.400 Verpackungsfolien in der Minute, die chinesische Version liegt weit darunter. Der Grund, warum die Firma Rauch auf der Messe vertreten war, ist, dass der neue Arbeitsprozess „Clever Stamp“ vorgestellt wurde. Damit kann man die Fläche der Verpackungsfolien glatt gestalten, was die Chinesen jedoch nicht kopieren konnten. Sie wurden aufgefordert, das Gerät sofort abzudecken und eine Strafe von rund 4.000€ zu bezahlen. Die Strafe wurde bis heute nicht bezahlt.