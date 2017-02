Die neue Volksschule in Tulbing ist nun mit Leben erfüllt. 3.000 m verbaute Fläche auf einem 6.000 m großen Grundstück stehen den Kindern nun zur Verfügung.

Die Kinder wurden am ersten Schultag bereits in der Garderobe von der Schuldirektorin Sonja Kainzbauer begrüßt und eingewiesen. Im Multifunktionsraum fand die Morgenaufsicht durch die Lehrkräfte statt. Auf Gymnastikmatten zeigten Kinder ihre Fitness, die Leseratten schmökerten in den Büchern der Schulbibliothek. Im Turnsaal galt es für viele Kinder die ersten Gerätebahnen zu bewältigen. Der Ablauf in der Pause gelang auf Anhieb und den Kindern der GTS (ganztägige Schulform) schmeckte es im neuen Speisesaal besonders gut.

Direktorin Sonja Kainzbauer ist in der neuen Schule ein respektvoller Umgang besonders wichtig: „Die Schule ist ein Ort der Wissensvermittlung und Herzensbildung. Unser neues Schulhaus ist dafür perfekt ausgestattet.“

Der Tag der offenen Tür für die Bevölkerung findet am Samstag, 4. März von 9 bis 12 Uhr in der neuen Schule statt.

Was soll mit der alten Volksschule passieren?

Die Errichtung einer neuen Volksschule entstand aus den Überlegungen, ob es sich rentieren würde, die alte Schule zu sanieren oder an einem anderen Standort neu zu bauen. Da man sich für Zweiteres entschied, stellt sich nun die Frage, was mit der alten Schule geschieht. Da nicht nur der Turnsaal, sondern die ganze Schule sanierungsbedürftig ist, will die Gemeinde die Bevölkerung in die Entscheidungsfindung miteinbinden. Bürgermeister Buder meint dazu: „Fix ist nichts.“

Mit der nächsten Gemeindezeitung, die in der kommenden Woche erscheinen wird, gibt es eine Bedarfserhebung, ob Wohnungen benötigt werden. Danach entscheidet sich die weitere Vorgehensweise.