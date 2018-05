Ein Gerücht machte in einem Lokal in Tulln zu später Stunde die Runde: Einer der Gäste soll sich an einer Frau sexuell vergangen haben. Um dem vermeintlichen Vergewaltiger ein Geständnis herauszulocken, soll eine 20-Jährige den Mann vor dem Lokal verprügelt haben.

„Ich hatte blaue Flecken überall“, erzählt das mutmaßliche Opfer. Geständig zu der Attacke ist die 20-Jährige im Prozess nicht. Andere Frauen hätten sich auf den Mann gestürzt und ihn möglicherweise verletzt, sagt sie nun vorm Richter. Den zweiten Vorwurf, ein fremdes Auto ohne Erlaubnis gefahren zu sein, gibt sie zu.

Viele Zeugen werden einvernommen

Zeugen werden zum Vorfall der Körperverletzung viele einvernommen. „Die haben sich widersprochen. Das Substrat, das sich ergeben hat, reicht für Verurteilung nicht“, meint der Verteidiger der Tullnerin.

Für die Angeklagte setzt es vier Monate bedingt (rechtskräftig). Schuldig gesprochen wird sie wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen und Begünstigung, weil sie bei einer Einvernahme die Attacke von anderen Frauen verschwiegen hat. Ein Bewährungshelfer wird ihr zur Seite gestellt.

Vom Vorwurf der versuchten Nötigung und Körperverletzung wird die 20-Jährige freigesprochen. „Die Gretchenfrage, wer das Opfer verletzt hat, kann ich nicht beantworten. Sicher ist, dass das Opfer alkoholisiert war, es ist auch nicht auszuschließen, dass es ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist und sich dabei verletzt hat“, so der Richter.