An der Orientierung der Zahlen der Armutskonferenz 2017 wurde nun eine Anpassung der Einkommensgrenze vorgenommen. Diese Grenze wurde für den Erhalt des Somapasses erhöht.

Ab 2. Februar dürfen in den Sozialmärkten (Soma) Niederösterreich Personen einkaufen, die folgende monatliche Einkommensgrenzen (netto) nicht überschreiten:

Einpersonenhaushalte: 1.200 Euro (zuvor 950).

Zweipersonenhaushalte: 1.550 Euro (zuvor 1.400).

Für jede weitere Person im Haushalt gilt ein Plus von 195 Euro (zuvor waren es 150 Euro).

Der SAM NÖ-Sozialmarkt in der Frauentorgasse 9-13 in Tulln hat ab 2. Februar 2018 für seine Kunden am Dienstag, Mittwoch, und Donnerstag von 9.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Am Freitag von 9.30 bis 16 Uhr, am Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr. Am Montag bleibt der Markt geschlossen, dieser Tag dient als Schulungstag für die Mitarbeiter.

Vom Wohltätigkeitsverein „help me“ gibt es ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk für Soma-Kunden. Es werden 1.000 Euro in Form von Soma Gutscheinen an die Besucher des Sozialmarktes ausgegeben.

Der Vorstand des Vereins Andrea Pichler (Obfrau), Markus Thannhäuser und Sabine Caixeta-Neto überreichten den Spendenscheck über 1.000 Euro an Regionalmanagerin Uli Stambera. „Ich freue mich sehr über diese Unterstützung durch Help me. Die Gutscheine werden wir an unsere Kunden als besonderes Zuckerl in den Tagen nach dem Umzug in unser neues Geschäftslokal verteilen“, so Uli Stamberger.