Aufregung und Empörung herrschten vergangenen Freitag am Tullner Bauhof. Dort hatten Passanten seltsame Geräusche, die aus einem Container stammten, der eigentlich nur für tote Tiere vorgesehen ist, vernommen und Alarm geschlagen. Mitarbeiter Martin Roth hielt Nachschau und zog schließlich ein vor Kälte zitterndes, aber sonst quicklebendiges Kaninchen ans Licht. Es wurde zunächst Veterinär Rudolf Hauck versorgt.

Aus einem dieser Kadaver-Containern am Bauhof konnte das Kaninchenbeinahe ohne Blessuren gerettet werden. | NOEN

Beatrice Aigner vom Tierheim Königstetten, wo Aida (so nennt sie die Kaninchendame mittleren Alters) jetzt gut aufgehoben ist: „Aida hat Glück gehabt. Sie ist im wahrsten Sinn des Wortes mit einem blauen Auge davongekommen. Was sie da in diesem eiskalten, finsteren und stinkenden Behälter sonst noch durchgemacht hat, möchte ich mir lieber nicht ausmalen.“ Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei.

Über mögliche Beweggründe lässt sich nur spekulieren. „Vielleicht ist der Besitzer einfach ihrer überdrüssig geworden. Er kann aber auch auf Urlaub gefahren sein“, vermutet Aigner.

Letztgenanntes sollte allerdings keinen Grund darstellen, sein Tier einfach auszusetzen und sich selbst zu überlassen. Das Tierheim Königstetten nimmt Haustiere verschiedenster Art im Falle der Abwesenheit des Besitzers auf.

Auch wer Kaninchendame Aida bei sich zu Hause aufnehmen möchte, kann sich unter 0676 3126929 bei Frau Aigner melden.