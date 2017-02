Es ist Montagmorgen, wieder Minusgrade und die erhoffte Morgenröte versteckt sich hinter einem zähen Grau. Kurzum, die Stimmung ist nicht besonders. In zehn Minuten geht der Zug vom Tullner Bahnhof in die Bundeshauptstadt. Noch schnell ein Ticket beim Automaten lösen und einer Zugfahrt steht nichts mehr im Wege. – Denkste.

Der erste Schritt in den Warteraum des Tullner Bahnhofs verheißt schon nichts Gutes. Schlecht gelaunte Menschen, die sich mit Verkühlungen herumschlagen und versuchen, die Kälte des Winters aus ihren Körpern zu bekommen. Das ist nichts Neues, neu hingegen ist ein Zettel, der anstelle des Ticketautomaten auf einer Pressspanplatte angebracht ist „Der Fahrkartenautomat steht in der Unterführung beim Stiegenaufgang“, steht darauf geschrieben. Dies wird wohl aufgrund des Umbaus des Tullner Bahnhofes sein. Der Ticketschalter daneben wäre zwar offen, doch es ist günstiger, die Karte beim Automaten zu lösen und außerdem liegt der zweite Automat ja auf dem Weg zum Bahnsteig.

Ticketautomat ist der Flaschenhals

Die Stufen zur Unterführung hinabgestiegen wartet bereits die nächste unangenehme und unerwartete Überraschung. Eine Menschenschlange, die erst beim Ticketautomaten zu enden scheint. Schnell noch ein Blick auf die Uhr – der Zug kommt in acht Minuten. Das geht sich vielleicht noch aus. Fünf Minuten später – das geht sich sicher nicht mehr aus. Also, schnell das Smartphone gezückt und bei der App der ÖBB versuchen, ein Ticket für die Fahrt nach Wien zu lösen. An diesem Tag leider auch Fehlanzeige. Aus irgendeinem Grund will das heute nicht funktionieren. Im Zug zeigt der freundliche Schaffner Verständnis, dennoch kostet die Karte mehr als am Automaten.

Nach Auskunft bei ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif erfährt die NÖN, dass der Automat im Foyer des Bahnhofes nicht wegen des Umbaus weggeräumt wurde, sondern generell die Automaten an den Bahnhöfen reduziert werden. Soll im Fall von Tulln heißen, dass es nur mehr einen Automaten gibt. „Wir evaluieren regelmäßig, ob alle Bahnhöfe und Haltestellen entsprechend ihrer Frequenz mit einer bestimmten Anzahl an Ticketautomaten ausgestattet sind.

Die Analyse hat ergeben, dass der Bahnhof Tulln aus wirtschaftlichen Gründen mit maximal einem Ticketautomaten ausgestattet werden kann“, begründet Seif. Die Online- und Mobile-Vertriebssysteme würden zunehmend stärker genutzt, so wurden 2016 um insgesamt 50 Prozent mehr Tickets online und per ÖBB-App verkauft. Außerdem hätten die Kunden neben den Ticketautomaten eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten, ihr Ticket zu erwerben, nämlich online im ÖBB Ticketshop, mobil über die ÖBB-App, am Ticketschalter, beim Kundenservice und in den Zügen (Langstrecken) selbst.