Die begonnene Weltreise des 20-jährigen Litauers Tomas L. endet vorerst in Korneuburg, hinter Gittern. 18 Monate muss L. wegen Wohnungseinbrüchen in den Bezirken Korneuburg (in Spillern, Stockerau und Hausleiten) und Tulln (in Michelhausen) nun absitzen.

Beim Prozess setzte der Litauer auf Mitleid und beteuerte unter Tränen: „Ich wurde zur Mithilfe bei den Einbrüchen gezwungen. Ich musste 5.000 wegen eines Unfallwagens abarbeiten und habe deshalb auch keinen Anteil an der Beute (Schmuck, Golddukaten und Bargeld im Gesamtwert von über 200.000 ) bekommen. Meistens fungierte ich als Fahrer oder wurde vorgeschickt und musste läuten und schauen, ob jemand in der Wohnung ist. Ich folgte nur Befehlen und wurde sicher nicht freiwillig zum Einbruchshelfer.“

Pech für den Litauer, ein bereits verurteilter Komplize hatte bei seinem Prozess ebenfalls die Geschichte aufgetischt, gegen seinen Willen Einbrüche begangen zu haben. Deshalb stießen die Beteuerungen des 20-Jährigen auf Skepsis und Zweifel. Nach einem umfangreichen Beweisverfahren befand der Schöffensenat den Litauer des schweren Einbruchdiebstahls für schuldig und verhängte über ihn eine 18-monatige Gefängnisstrafe. Rechtskräftig.