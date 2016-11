„Dort pinkelt der traditionsbewusste Hund“, so lautet eines der von Klaus Süß selbst verfassten Rätselfragen. Er hat diese und 71 weitere in ein Buch verpackt und dieses im Rahmen des von Ferdinand Auhser moderierten Bar-Quiz‘ im XL-Winzig präsentiert. „Denken Sie nicht zu kompliziert! Die Antwort ist einfacher als sie scheint und ist mitunter bereits in der Frage versteckt“, rät der Autor.

„Denken Sie nicht zu kompliziert!"

Norbert Kienbeck bereichert das Buch, dessen Inhalt von Freunden vorab auf Tauglichkeit getestet wurde, mit treffenden Karikaturen.

Präsent ist der Rätselbuch-Autor auch im Internet. Unter www.raetselreich.at lassen sich zwei im Monatsrhythmus wechselnde Kostproben herunterladen. Zu kaufen ist das ungewöhnliche Rätselbuch mit dem Titel „Eselrat im Rätselreich“ zum Preis von 15 Euro in der Buchhandlung Jungwirth-Müller und im Zeitschriftenhandel am Tullner Hauptplatz.

Übrigens, die Lösung des eingangs erwähnten Rätsels lautet „Stammbaum“. Gewusst?