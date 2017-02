Ursache für die erhöhten Konzentrationen an Feinstaub zu Jahresbeginn waren anhaltende Kälte und Inversionswetterlagen sowie dadurch hohe Schadstoff-Emissionen.

In Tulln befindet sich eine Messstation in der Leopoldgasse (beim Friedhof). Waren es im Jänner des Vorjahres lediglich 2 Tage, an denen der Grenzwert in Tulln überschritten wurde, sind es im heurigen Jänner bereits 13 Tage gewesen. Damit gehört Tulln nicht nur zu den meistbelastendsten Orten Österreichs, auch wurde das Kontingent der gesetzlich festgelegten Anzahl der Tage mit Überschreitungen – 25 im Laufe eines Kalenderjahres – schon ziemlich ausgereizt.

Rekordverdächtige Werte wurden am vergangenen Donnerstag gemessen: Da erreichte der Feinstoffgehalt 88 Mikrogramm pro Kubikmeter im Tagesmittel – „erlaubt“ sind 50. Grund für den „Ausritt“: das Zusammenspielen von ungünstigen Faktoren, wodurch sich Feinstaub in bodennahen Luftschichten ansammeln konnte.

Aber auch Hausbrand und Verkehr sowie das Streuen von Riesel trägt zur Feinstoffbelastung bei. Auf den Hauptverkehrswegen der Stadtgemeinde Tulln kommt daher ausschließlich Feuchtsalz zum Einsatz (siehe Bericht in der letzten NÖN-Ausgabe).

Die Gebäude der Bezirkshauptstadt werden weitgehend über das Fernwärmenetz versorgt. Ölheizungen werden aus öffentlichen Gebäuden bei einer Erneuerung der Anlagen entfernt und an die Fernwärme angeschlossen, was ebenfalls zur Reduktion von Feinstaub beiträgt.

Mehr zu Fuß gehen ist jetzt angesagt

Außerdem kann auch jeder Einzelne zur Feinstaubreduktion beitragen. Unter anderem etwa kurze Autofahrten vermeiden und nach Möglichkeit zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren.

Die Gemeinde macht zusätzlich darauf aufmerksam, dass sowohl in den betrieblichen als auch in den privaten Feuerungsanlagen nur zugelassenes Heizmaterial zur Beheizung verwendet werden darf.

Momentan hat sich der Tagesmittelwert bei rund 25 Mikrogramm eingependelt.