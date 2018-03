Donnerstag-Morgen geht der Filialleiter vom Forstinger in der Inkustraße nichts ahnend zu seinem Arbeitsplatz. Er bemerkt, dass die Eingangstür offen steht, und alarmiert sofort die Polizei.

Wenige Minuten später brausten sie heran. Die Beamten durchsuchten das Geschäft und konnten den Einbrecher tatsächlich finden. Sofort schnappten sie zu und machten den Täter dingfest.

Raubzug auch durch Klosterneuburg

Der Einbrecher dürfte bereits ein paar Stunden vorher seinen Raubzug durch Klosterneuburg gestartet haben. Denn auch in einem Bekleidungsgeschäft, das sich in der Nähe vom Forstinger befindet, machte sich jemand auf gleiche Weise an den elektrischen Toren zu schaffen. Bei der Bekleidungsfirma drang der Einbrecher ebenfalls in die Geschäftsräumlichkeiten ein und machte sich dort an einem Tresor zu schaffen. Er scheiterte aber daran und machte sich dann auf dem Weg zum Forstinger.

Der 27-jährige Mann ist einschlägig vorbestraft, und in seinem Fahrzeug fand die Polizei Einbruchswerkzeug und Diebesgut, einen E-Roller, vor. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. „Die Klosterneuburger Polizei hat einen guten Job gemacht, und wir sind über die Leistung der Beamten sehr erfreut“, loben Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl und Klosterneuburgs Inspektionskommandant Georg Wallner.