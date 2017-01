Tulln , KÃ¶nigstetten

Vergangene Woche wurden in der Hypo NÖ-Zentrale die NÖ Wohnbaupreise 2016 verliehen.

Wohnbaupreis für Tulln: Peter Morwitzer, Christian Rädler, Christian Kreuzer, Johanna Mikl-Leitner, Walter Steinacker, Helmut Haiden, Wilhelm Gelb, . Walter Mayr, Alfred Graf und Manfred Schaufler. | NOEN, Werner Jäger

In der Kategorie Reihenhäuser siegte das Projekt in der Veltlinerstraße in Königstetten. Mit 15 Wohneinheiten auf einer Gesamtwohnfläche von 1.605 m² begeisterte der Bau die Jury durch die gute maßstäbliche Reaktion auf die umgebenden Einfamilienhäuser und die nutzungsorientierte Anordnung und Gliederung der Freiräume. Auch die Detailausführung und Materialwahl weisen eine hohe Qualität auf.

Das Siegerprojekt in der Veltlinerstraße in Königstetten. | NOEN

Den ersten Platz in der Kategorie Sanierung erreichte das historische Gebäude in der Wassergasse 2 in Tulln. Besonders die ökonomische Grundrisslösung durch wenige Eingriffe in die bestehende, denkmalgeschützte Bausubstanz sorgte für Begeisterung. Entstanden sind zehn Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 930 m², verteilt auf den generalsanierten Altbau und einen ergänzenden zweigeschoßigen Neubau.