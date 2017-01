Nach Anzeigen wegen sexueller Belästigung in Tulln hat die Polizei einen 23-Jährigen als Verdächtigen ausgeforscht. Der Mann soll nahe dem Hauptbahnhof am Steuer eines Fahrzeuges Frauen nach dem Weg gefragt und im Wagen sitzend sein Geschlechtsorgan entblößt und sich selbst befriedigt haben, teilte die NÖ Polizei am Montag mit.

Drei Frauen hatten derartige Vorfälle am 6. und 19. Oktober 2016 angezeigt. Der Verdächtige wurde laut Polizei von den Opfern als Täter identifiziert. Er war nicht geständig. Der Mann - es handelt sich um einen österreichischen Staatsbürger aus dem Bezirk Tulln - wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.