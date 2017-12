„Damit hänge ich dich am Hauptplatz auf“, drohte ein 40-Jähriger in einem Café in Tulln einem Gast mit einer zweieinhalb Meter langen Eisenkette und ließ, um Polizisten von Ermittlungen abzuhalten, kurzerhand die Luft aus deren Streifenwagen. Weil der 40-Jährige damals nicht zurechnungsfähig war und psychisch krank ist, beantragt die Staatsanwaltschaft nun die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

„Die Kette hat er auf den Tisch geschnalzt, ungut war das schon“, sagt das Opfer im Prozess. „Weiß war er im Gesicht und hatte einen starren Blick“, erzählt die Café-Besitzerin über den Betroffenen.

Dieser ist krankheitseinsichtig. „Ich bin manisch-depressiv und habe damals meine Medikamente abgesetzt, weil ich dachte, mein Leben verändern zu müssen. Das war aber ein Trugschluss“, sagt der 40-Jährige vor einem Schöffensenat. Der Betroffene war durch das Absetzen der Medikamente in einer manischen Phase, er war antriebsgesteigert und seine Realitätswahrnehmung war verändert. In die Gastronomin hat er sich verliebt und den bedrohten Gast als Mitglied einer Schutzgeldmafia gesehen. Seine bipolare Erkrankung wird ihn sein Leben lang begleiten“, erklärt ein psychiatrischer Gutachter.

Der Mediziner hält kontinuierliche Behandlung zwar für notwendig, befürwortet aber die Unterbringung in einer betreuten Wohngemeinschaft. Dem schließt sich der Schöffensenat an. Die Unterbringung wird bedingt ausgesprochen, Weisungen werden erteilt (rechtskräftig).